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11:52, 3 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о настроениях Запада перед началом СВО

Экс-глава МО Украины: перед началом СВО Запад был настроен на капитуляцию Киева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

На Мюнхенской конференции, которая проходила перед началом специальной военной операции (СВО), представители западных стран были настроены на капитуляцию Киева, хотя и не говорили об этом прямо. О настроениях Запада накануне начала конфликта в интервью Politico рассказал экс-глава министерства обороны (МО) Украины Алексей Резников.

«Я был с ним (президентом Украины Владимиром Зеленскимприм. "Ленты.ру") в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера, такая атмосфера: "Ребята, вы должны сдаться". Прямо об этом не говорилось, но это было», — отметил он.

Бывший глава оборонного ведомства также подчеркнул, что на переговорах в 2022 году Украина вела переговоры с позиции крайней слабости, а ее союзники раздумывали над способами поддержки Киева.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договоренностей о мире между Россией и Украиной, согласованных на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, никогда не существовало. Кроме того, он заявил, что сейчас дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина.

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