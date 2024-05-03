Атака на полевой склад боеприпасов ВСУ попала на видео
Российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Кадры атаки на пункт боепитания показало Минобороны России в Telegram.
«Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Представители Минобороны России также уточнили, что в результате точного удара российских военных боеприпасы сдетонировали и полностью уничтожили склад.
Ранее в сеть попало видео с российским ракетным ударом по железнодорожному эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. Видео было снято еще в апреле, по оценкам экспертов, на нем запечатлен прилет авиационной ракеты класса «воздух — поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».