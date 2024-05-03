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12:27, 3 мая 2024Бывший СССР

Атака на полевой склад боеприпасов ВСУ попала на видео

Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Кадры атаки на пункт боепитания показало Минобороны России в Telegram.

«Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Представители Минобороны России также уточнили, что в результате точного удара российских военных боеприпасы сдетонировали и полностью уничтожили склад.

Ранее в сеть попало видео с российским ракетным ударом по железнодорожному эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. Видео было снято еще в апреле, по оценкам экспертов, на нем запечатлен прилет авиационной ракеты класса «воздух — поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

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      Александр Курбатов
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