На Западе обратились с важным требованием к союзникам Украины

Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: переговоры могут спасти Украину

Настоящие друзья Украины должны не разжигать конфликт бесконечными поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией. Об этом рассказал экс-помощник генсека ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью Weltwoche.

«Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. Это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», уточнил он.

Кроме того, по словам фон Шуленбурга, без мирного соглашения Украина рискует уменьшиться в размерах. И не только из-за военных действий, но и из-за внутренней политической турбулентности.

Он уверен, что страны Запада обманули Украину, сделав эту страну полем боя за геополитические интересы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала партнеров из стран мирового большинства воздержаться от конференции по Украине в Швейцарии. Она уточнила, что Москва не будет принимать участие в саммитах по Украине ни на первом, ни на последующих этапах,

До этого сообщалось, что на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии, приглашены делегации более 160 стран.