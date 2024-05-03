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11:33, 3 мая 2024Забота о себе

Назван способ увеличить продолжительность жизни на десять лет

Диетолог Амати: правильное питание в 40 лет добавит десять лет жизни

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-диетолог Федерика Амати убеждена, что если начать правильно питаться в 40 лет, можно прожить на десять лет дольше. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Амати рассказала об одном исследовании, которое показало, что соблюдение стандартных диетических рекомендаций помогает увеличить продолжительность жизни в среднем на шесть лет. Если же, по словам врача, пойти дальше и придерживаться более осознанного питания, например, соблюдать средиземноморскую диету, это подарит дополнительные десять-одиннадцать лет жизни.

Начните в 40 лет есть больше фруктов, зелени, овощей, бобовых, орехов и семян и будете жить дольше

Федерика Аматидиетолог

Диетолог назвала этот способ эффективным не только для людей среднего возраста, но и для пожилых. Она отметила, если в 70 лет избавиться от вредных пищевых привычек и нормализовать питание, это добавит шесть-семь лет к продолжительности жизни. «Конечно, это просто моделирование, но цифры позволяют увидеть, какое влияние на нас оказывает диета», — объяснила Амати.

Специалистка добавила, что в зрелом возрасте нельзя питаться так же, как в молодости, поскольку организм работает менее эффективно. Она уточнила, что с возрастом повышается устойчивость к инсулину, из-за этого клетки хуже усваивают полезные вещества. По этой причине после 40 надо внимательно выбирать рацион. «Каждый прием пищи должен содержать белок. Это может быть фасоль, чечевица, жирная рыба, яйца и другие продукты. Главное правило — продукты должны быть питательными для организма», — заключила Амати.

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      Екатерина Улитина
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