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19:15, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Неприличное фото телеведущей вызвало скандал

Британский политик Фокс опубликовал неприличное фото телеведущей Каур
Нариндер Каур

Нариндер Каур. Фото: Cat Morley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский актер и политик Лоуренс Фокс опубликовал у себя на странице в соцсети X неприличное фото звезды реалити-шоу и телеведущей Нариндер Каур, его пост вызвал скандал. Об этом сообщает Independent.

На фотографии, которую сделал папарацци, у Каур задрана юбка. Предполагается, что снимок удалили из архивов фотоагентств, поскольку за такие кадры стала предусматриваться уголовная ответственность.

Фокс заявил, что опубликовал это фото из-за того, что Каур высмеивала в интернете другого политика. Пост был доступен пользователям X на протяжении нескольких дней, затем соцсеть удалила его.

Как заверила сама Каур, многие пользователи отправляли жалобу на пост Фокса. «Я невероятно расстроена от того, что люди смотрят на мои интимные части тела и смеются. Невозможно описать, насколько это унизительно», — призналась она. Телеведущая добавила, что инцидент расследует полиция.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Марьям Мошири неожиданно отреагировала на новостной сюжет и рассмешила пользователей сети. В интернете ей порекомендовали заняться комедией.

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      Маргарита Щигарева
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