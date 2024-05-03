Обнародована доля вооружений «Ростеха» в зоне СВО

Чемезов: на «Ростех» приходится около 80 процентов вооружений СВО

Предприятиями госкорпорации «Ростех» произведено около 80 процентов используемых Российской армией вооружений в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующую долю техники обнародовал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС.

«Почти 80 процентов вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации», — заявил руководитель.

По его словам, после начала СВО большинство предприятий «Ростеха» перешли на трехсменный график работы, позволивший нарастить объемы производства.

Чемезов напомнил, что основному заказчику госкорпорации — Минобороны России — в прошлом году были поставлены, в частности, самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, Ил-76МД-90А и Як-130, а также вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, танки Т-90М «Прорыв »и комплексы артразведки «Пенициллин».

В апреле «Ростех» сообщил, что Министерство обороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) первую в 2024-м партию боевых самолетов Су-34.