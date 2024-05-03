Россияне охладели к одному виду квартир

Риелтор Кропачева: россияне потеряли интерес к готовым однокомнатным квартирам

Россияне стали реже интересоваться готовыми «однушками». Такими наблюдениями с aif.ru поделилась руководитель агентства недвижимости Юлия Кропачева.

Спрос на вторичные малогабаритные квартиры, по данным эксперта, постепенно спадает. «Вторичный рынок продается тяжело. В том числе, и "однушки", которые уходили влет даже в турбулентные времена», — отмечает риелтор. Предложение довольно разнообразное, однако покупатели к подобным лотам охладели. «Сейчас, если ко мне обращается клиент с запросом на покупку однокомнатной квартиры, я понимаю, что выбор по предложениям есть, хороших квартир много. В апреле продавцы стали активнее выставлять объекты на продажу, конкуренция среди них высокая. Но при этом люди продать жилье не могут», — призналась Кропачева.

Прежде всего на спрос повлияли заградительные ставки по ипотеке. При необходимости покупатели готового жилья предпочитают брать небольшие кредиты для того, чтобы «добить» необходимую сумму. Брать вторичную ипотеку «с нуля» на малогабаритную квартиру неподъемно дорого, поэтому россияне делают выбор в пользу новостроек. «Буквально недавно разбирали пример: у заводчанина в Челябинске зарплата около 70 тысяч рублей, за аренду он отдает 12 тысяч. Хочет с семьей переехать в свою квартиру, но ежемесячный платеж на подходящее вторичное жилье как раз сравняется с его месячным заработком. А на "первичке" платеж получается почти вдвое ниже», — пояснила риелтор.

Ранее СМИ сообщали о снижении цен на готовое жилье в Москве впервые за полтора года. Стоимость объектов спадет еще больше в мае — во время сезонного сокращения спроса.