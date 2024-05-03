Отправившаяся в рехаб российская рэперша извинилась за дебош на концерте

Hofmannita опубликовала видео из рехаба и извинилась за дебош на концерте

Российская рэп-исполнительница Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) извинилась за дебош на концерте в Москве. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Артистка отметила, что продемонстрировала «ужасное поведение». «Мне очень жаль, что так случилось. Простите, пожалуйста. Я приехала к ребятам, чтобы мне помогли избавиться от моей зависимости», — сказала исполнительница. Рэперша также пообещала компенсировать ущерб, который она «совершила на концерте».

Ранее стало известно, что Hofmannita проходит лечение после недавнего дебоша на концерте в столице. Она также попросила перестать ее «уничтожать».

До этого в сети появилось видео с концерта исполнительницы. На кадрах видно, как она выхватывает телефоны из рук своих поклонников и бросает их в толпу. По словам присутствовавших, во время выступления девушка была в невменяемом состоянии.