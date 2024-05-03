Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

Овечкин назвал Уилсона возможным будущим капитаном клуба «Вашингтон Кэпиталс»

Российский нападающий Александр Овечкин предположил, кто может сменить его на посту капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Овечкин назвал Тома Уилсона возможным будущим капитаном клуба. «Думаю, с самого первого дня, когда он пришел в лигу, Уилсон демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами. Он всегда с командой на льду и вне его», — отметил россиянин.

30-летний Уилсон выступает за «Вашингтон» с 2013 года. Всего он провел за команду 754 матча, в которых забросил 146 шайб и сделал 184 результативных передачи. Вместе с клубом канадец выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин также является обладателем Кубка Стэнли-2018.