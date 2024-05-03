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19:42, 3 мая 2024Забота о себе

Перечислены четыре фактора долгой жизни

CNN: оптимальный образ жизни включает отказ от курения, активность и сон

Фото: bruce mars / Unsplash

Даже риск возникновения врожденных заболеваний можно уменьшить, если вести здоровый образ жизни, считает нутрициолог, декан школы общественного здравоохранения Университета Чжэцзян в Китае Сюэ Ли. Четыре фактора долгой жизни он перечислил в беседе с CNN.

Ли рассказал, что принимал участие в исследовании, которое доказало влияние ежедневных привычек на продолжительность жизни. По словам Ли, люди с генетической предрасположенностью к смертельно опасным заболеваниям жили в среднем на 5,5 года дольше, если придерживались здоровых привычек. «Мы выявили оптимальную комбинацию образа жизни, которая включает четыре фактора — это отказ от курения, регулярная физическая активность, достаточная продолжительность сна и здоровое питание», — рассказал Ли.

Специалист уточнил, что при несоблюдении этих четырех факторов риск более раннего летального исхода увеличивался на 78 процентов. Это происходило независимо от наличия врожденных проблем со здоровьем, заключил Ли.

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      Екатерина Улитина
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