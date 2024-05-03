Перечислены четыре фактора долгой жизни

CNN: оптимальный образ жизни включает отказ от курения, активность и сон

Даже риск возникновения врожденных заболеваний можно уменьшить, если вести здоровый образ жизни, считает нутрициолог, декан школы общественного здравоохранения Университета Чжэцзян в Китае Сюэ Ли. Четыре фактора долгой жизни он перечислил в беседе с CNN.

Ли рассказал, что принимал участие в исследовании, которое доказало влияние ежедневных привычек на продолжительность жизни. По словам Ли, люди с генетической предрасположенностью к смертельно опасным заболеваниям жили в среднем на 5,5 года дольше, если придерживались здоровых привычек. «Мы выявили оптимальную комбинацию образа жизни, которая включает четыре фактора — это отказ от курения, регулярная физическая активность, достаточная продолжительность сна и здоровое питание», — рассказал Ли.

Специалист уточнил, что при несоблюдении этих четырех факторов риск более раннего летального исхода увеличивался на 78 процентов. Это происходило независимо от наличия врожденных проблем со здоровьем, заключил Ли.

Ранее врачи выяснили, что вспышки гнева могут провоцировать инсульты, инфаркты, а также заболевания почек и сердца. Они объяснили, что у людей, которые часто злятся, сосуды менее эластичны, что является фактором развития серьезных заболеваний.