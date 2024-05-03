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13:05, 3 мая 2024Россия

Песков высказался о процессе возвращения уехавших россиян

Песков назвал нормальным процесс возвращения в страну уехавших россиян

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Процесс возвращения уехавших из России граждан абсолютно нормален. Такую оценку привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы и раньше говорили, что это процесс разнонаправленный. Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее... Это нормальный процесс», — сказал пресс-секретарь президента.

При этом ранее Песков отмечал, что тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. Он подчеркивал, что среди несогласных есть те, кто остается вместе с родиной, но есть и те, кто выбрал сторону врага.

Президент России Владимир Путин между тем говорил, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из страны после начала спецоперации. Глава государства добавил, что в соответствии с законом гражданин России может жить где хочет, никто лишит его гражданства и не запретит въезд.

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      Алина Гончарова
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