Певец Niletto получил серьезную травму

Shot: певец Niletto получил разрыв ахиллова сухожилия во время матча

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) получил серьезную травму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что исполнителю диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Такую травму, по словам представителя менеджемента певца, он получил во время участия в баскетбольном матче — Прытков играет за команду PENA в лиге MEDIA BASKET.

По данным издания, музыканту наложили гипс, с которым он должен будет ходить шесть недель. После этого, по прогнозам врачей, на протяжении полугода Niletto будет заниматься восстановлением здоровья. Известно, что артист собирается дать концерт в столичном клубе VK Gipsy, который запланирован на 12 июля. На сцене музыкант будет двигаться на коляске и при помощи костылей.

Прытков записал видео из больничной палаты, а также поведал, что это его первая серьезная травма, и пошутил, что пока может играть только в «одноногий» баскетбол.

Ранее стало известно, что заслуженного артиста России и экс-участника группы «Парк Горького» Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве.

