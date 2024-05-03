Появились кадры работы штурмовой авиации в Часовом Яре

Летчик-штурмовик: авиация поддерживает наступление ВС России на Часов Яр

Штурмовая авиация Южной группировки войск поддерживает наступление российских военных на город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), нанося удары по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы летчиков-штурмовиков публикует РИА Новости.

Отмечаются, что удары по позициям ВСУ наносятся неуправляемыми авиационными ракетами с помощью штурмовых самолетов СУ-25СМ3.

«У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на переднем крае работают. Каждый пораженный нами объект — это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — заявил один из летчиков.

Ранее сообщалось, что российские войска приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец у Часова Яра.