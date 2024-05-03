Пожарный пострадал во время ликвидации возгорания в цеху в Москве

Сотрудник МЧС пострадал во время тушения пожара на востоке Москвы

Сотрудник МЧС пострадал во время тушения пожара в здании цеха строительной фирмы на востоке Москвы, у него диагностировали ушиб грудной клетки, разрыв мочки уха и повреждение барабанной перепонки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Информацию подтвердили в оперативных службах.

22-летнего пожарного доставили в городскую клиническую больницу имени Баумана, его состояние не угрожает жизни.

Ранее сообщалось, что возгорание случилось на заводе по производству искусственного камня в столичном районе Перово в ночь на 3 мая, оно началось на территории мебельного цеха на третьем этаже. Для помощи огнеборцам запрашивали авиацию. Пожар был локализован на площади 2,5 тысячи метров, а затем ликвидирован.

Появилось предположение, что производственный цех на улице Буракова могли поджечь конкуренты строительной фирмы. Цех производил термобетон Termotec, который компания хотела представить на выставке «Мосбилд 2024».