Премьер Венгрии объяснил слова европейских лидеров о «войне в Европе»

Орбан: разговоры лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их реальные намерения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) о «войне в Европе» отражают их реальные намерения. Его цитирует РИА Новости.

«Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира», — отметил он.

Орбан привел слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «война в Европе — больше не фантазия», а также высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что конфликт якобы можно решить «только военной силой».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики в Западной Европе одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера такой одержимости он назвал слова французского президента Эммануэля Макрона и других политиков о возможной отправке европейских военных на Украину, а также о возможности ядерного конфликта.