Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:51, 3 мая 2024Бывший СССР

Президент Грузии заявила о вреде законопроекта об иноагентах для интеграции в ЕС

Президент Грузии Зурабишвили: законопроект об иноагентах мешает интеграции в ЕС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что законопроект об иноагентах, рассматриваемый парламентом, мешает интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента республики.

«Президент Грузии в ходе длинного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния», — говорится в сообщении администрации президента.

Законопроект об иноагентах критикуют грузинские оппозиционные политики, а также ЕС, США и Совет Европы. Они заявляют, что документ не соответствует европейским ценностям.

Ранее в парламенте Грузии раскритиковали посла США Робина Даннигана за приглашение премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе в Америку при условии приостановки рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предупредил военных о «новом этапе войны»

      Рекордно высоким ценам на золото предсказали дальнейший рост

      Джиджи Хадид опубликовала фото со спущенными штанами

      В ФРГ прокомментировали последствия пожара на заводе по производству IRIS-T

      Пловчиха рассказала об отношении к россиянам на турнире в Боснии и Герцеговине

      Россия отреагировала на задержание трех россиян в Финляндии

      После публичного сожжения Библии российскими студентами возбуждено дело

      Чиновники МУС пожаловались на угрозы

      В США заявили о скором прибытии систем ПВО Patriot на Украину из Испании

      В «Волчьем логове» Гитлера нашли скелеты без стоп и кистей рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше