Президент Молдавии поддержала протестующих в Грузии

Президент Молдавии Санду поддержала акции протеста в Грузии

Президент Молдавии Майа Санду заявила о своей поддержке протестующим в Грузии против закона об иноагентах. Ее слова передает «Sputnik Молдова».

«Республика Молдавия поддерживает народ Грузии, который демонстрирует непоколебимое мужество и глубокую приверженность демократии и свободе», — заявила Санду.

По ее словам, Молдавия поддерживает стремление протестующих укреплять демократические институты и строить будущее в соответствии с европейскими ценностями.

Ранее Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что правительству Грузии необходимо отозвать законопроект об иноагентах и начать диалог с оппозицией.