Путин заявил о важности реалистичного подхода к бюджету страны

Путин: России важно сохранить ответственные и реалистичные подходы к бюджету

России важно сохранить ответственные, сбалансированные и реалистичные подходы в бюджетной политике. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Главной темой конференции стали бюджетные планы на ближайшую перспективу и на долгосрочный период до 2030 года. При их составлении правительству необходимо придерживаться определенных правил, заявил Путин.

«Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — пояснил глава государства.

Ранее Путин заявил, что все озвученные им в послании Федеральному собранию планы обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Избиратели ждут реализации того, что было обозначено в качестве приоритетов

«Основные положения — они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием», — подчеркнул он.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов сообщил о необходимости донастройки налоговой системы, правительство намерено обсудить ее с бизнесом в середине мая, чтобы принять уже в весеннюю сессию Госдумы. Он не уточнил, какие изменения власти намерены внести, хотя подчеркнул, что одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций. В том числе речь идет о механизме налогового вычета.