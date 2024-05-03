Работодатели в России стали охотнее брать сотрудников без опыта
На фоне дефицита кадров в России стали охотнее брать на работу мотивированных сотрудников без опыта. Об этой тенденции заявили в кадровой компании UTEAM (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По словам директора по развитию CRM для рекрутинга Talantix (входит в экосистему hh.ru) Марины Хадиной, из-за нехватки рук работодатели все чаще готовы трудоустраивать перспективных кандидатов, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании.
«Сейчас так много инструментов для быстрого обучения. Skill-based подход при найме и развитии персонала — уже реальность», — пояснила эксперт.
62 процента компаний, которые справляются с кадровым голодом, нанимая соискателей с небольшим опытом, практикуют внутреннее обучение и развитие системы наставничества. Это позволяет принимать на работу сотрудников, которые пока не дотягивают по своим hard и soft skills. Внедрение собственной системы обучения помогает выращивать необходимых специалистов внутри компании, отмечают эксперты.
«Все любят брать готовых сотрудников, но их сейчас все меньше и меньше. Нужно быть готовым к тому, что придется их обучать, причем период такой адаптации может длиться до трех месяцев», — добавила руководитель отдела подбора персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в ближайшие годы страну ждет «объективный дефицит кадров и квалификаций». Он добавил, что подобный разрыв нельзя будет восполнить при помощи низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. По его мнению, России нужно повышать производительность труда. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также неоднократно называла дефицит кадров главной угрозой российской экономике, которая ограничивает ее рост и провоцирует гонку зарплат.