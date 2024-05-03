Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет

Kyodo: проект США и Японии по перехвату ракет обойдется в 3 миллиарда долларов

Совместный проект США и Японии, предполагающий создание перехватчика гиперзвуковых ракет, обойдется более чем в 3 миллиарда долларов. Соответствующие подробности со ссылкой на представителя Пентагона раскрывает агентство Kyodo.

Токио выделит на проект 1 миллиард долларов, остальные средства предоставит Вашингтон. Разработку гиперзвукового перехватчика планируется завершить к 2030 году. Проект предполагает, что гиперзвуковые ракеты будут сбиваться на наиболее уязвимом для перехвата участке траектории перед их попаданием в космос.

«Проект реализуется в то время, когда Китай, Северная Корея и Россия агрессивно развивают гиперзвуковые возможности», — утверждается в публикации.

В марте военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заметил, что страны НАТО смогут обновить систему противоракетной обороны (ПРО) только после появления гиперзвукового оружия у США.