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19:52, 14 марта 2024Наука и техника

Полковник высказался о перспективе НАТО обновить систему ПРО из-за гиперзвука

Полковник Матвийчук: НАТО обновит систему ПРО при появлении гиперзвука у США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Christoph Schmidt / Globallookpress.com

Страны НАТО смогут обновить систему противоракетной обороны (ПРО) только после появления гиперзвукового оружия у США, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективе Североатлантического альянса усовершенствовать комплексы защиты.

«Гиперзвуковые боеприпасы уже пять лет стоят на вооружении у китайцев, у нас, даже у Ирана. Ни американцы, ни немцы, ни французы пока еще никакой защиты не придумали. Оно (гиперзвуковое оружие — прим. "Ленты.ру") настолько уникально, настолько универсально, что обходит все существующие противоракетные системы, особенно их разведывательную часть. Я полагаю, что они сейчас начнут выкачивание денег со всего НАТО на разработку гиперзвуковых комплексов. Но ничего не получится: я полагаю, пока американцы не сделают, у них ничего не получится», — сказал он.

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Как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, гиперзвуковые ракеты России требуют от НАТО массивной и многослойной системы ПРО. По его словам, это связано с тем, что Москва интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений.

Россия за последние годы создала несколько видов гиперзвуковых ракет — «Циркон» морского базирования, «Авангард» шахтного базирования и «Кинжал» воздушного базирования. Последние активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО).

В сентябре заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что Вашингтон планирует приступить к производству гиперзвукового оружия в течение года. При этом источники The Wall Street Journal сообщали, у США нет четкой стратегии развития этого оружия, несмотря на то, что Россия и Китай уже его разработали.

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      Варвара Кошечкина
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