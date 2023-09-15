В США признались в отсутствии стратегии разработки гиперзвукового оружия

WSJ: у США отсутствует стратегия разработки гиперзвукового оружия

У США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия, в результате чего американская сторона испытывает трудности с его созданием. Об этом пишет со ссылкой на американских чиновников газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны. Оно может нести как обычную взрывчатку, так и ядерные боеголовки. У Китая и России оно есть, готовое к использованию. У США его нет», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что трудности с созданием американского гиперзвукового оружия «простираются вверх и вниз по цепочке принятия решений».

Ранее Bloomberg сообщил, что в настоящее время имеется отставание в развертывании США гиперзвукового оружия.

В сентябре агентство со ссылкой на заявление Пентагона сообщило, что Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) после предполетной проверки.