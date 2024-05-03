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16:19, 3 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на бензин

Эксперт Терешкин: летом рост цен на бензин в РФ сравняется с темпами инфляции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ближайшие месяцы рост розничных цен на топливо в России сравняется с темпами инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин.

Он напомнил, что сейчас топливо дорожает темпами, опережающими инфляцию. В марте 2024 года бензин подорожал в годовом выражении на 8 процентов, дизель — на 10,6 процента, тогда как индекс потребительских цен увеличился на 7,7 процента, объяснил эксперт. В следующие несколько месяцев темпы роста розничных цен на заправках замедлятся, однако прирост цен на дизель по-прежнему будет немного опережать инфляцию, предупредил Терешкин.

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Он спрогнозировал также, что биржевые цены на бензин летом могут превысить 55 000 рублей за тонну, а стоимость дизтоплива сохранится около отметки в 60 000 рублей за тонну. Специалист подчеркнул, что такая динамика возможна при условии сохранения текущих правил выплат по демпферу. В то же время Терешкин отметил, что дефицита дизтоплива в ближайшее время на российском рынке не ожидается, такие риски больше характерны для бензина.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям увеличить поставки топлива на внутренний рынок и максимизировать поставки на биржевые торги. Освобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов мощности заводов необходимо активно загружать, добавил он.

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