Россиянам станет доступен бюджетный способ попасть в популярную исламскую страну

Лоукостер Flynas из Саудовской Аравии начнет летать в Москву

Российским туристам станет доступен бюджетный способ попасть в популярную исламскую страну. Лоукостер Flynas из Саудовской Аравии начнет летать в Москву, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Рейсы из Эр-Рияда во Внуково и обратно будут выполняться с 1 июля по понедельникам, средам и пятницам. При этом в системе перевозчика России пока нет.

Отмечается, что Flynas летает по многим направлениям — от Европы до Азии. «Если ценник будет адекватным, Саудовская Аравия сможет стать еще одним авиахабом для россиян, — говорится в сообщении. — А при транзите не более 12 часов виза не понадобится».

Ранее на популярном курорте Красная Поляна в Сочи захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. Притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта. Подобные ожидания связаны с планируемым запуском прямых чартерных рейсов из столицы Бахрейна — Манамы — в Сочи и обратно.