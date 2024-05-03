Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в пятницу, 3 мая, Рублев встречался с американцем Тейлором Фритцем. Игра продлилась два сета и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 1 час и 12 минут.

В решающем матче Рублев сыграет с победителем противостояния между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и представителем Чехии Иржи Легечкой. Игра состоится позднее 3 мая.

Рублев выиграл 15 титулов на турнирах ATP за карьеру. Он занимает восьмую строчку мирового рейтинга.