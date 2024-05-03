Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тейлор Фритц
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Бостон Брюинз
5 мая
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
00:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
00:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 7-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
00:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
18:26, 3 мая 2024Спорт

Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Мадриде

Фото: Irina R. Hipolito / Globallookpress.com

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в пятницу, 3 мая, Рублев встречался с американцем Тейлором Фритцем. Игра продлилась два сета и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 1 час и 12 минут.

В решающем матче Рублев сыграет с победителем противостояния между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и представителем Чехии Иржи Легечкой. Игра состоится позднее 3 мая.

Рублев выиграл 15 титулов на турнирах ATP за карьеру. Он занимает восьмую строчку мирового рейтинга.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Врачи требуют освободить педиатра Буянову. Ее обвинили в дискредитации армии и посадили в СИЗО по жалобе вдовы военного

      Одной категории россиян пообещали бесплатную землю

      Разведка США допустила участие России еще в одном конфликте

      Стали известны подробности об агрессивном мужчине из метро с котом на поводке

      В США заявили о крушении Вашингтоном миропорядка из-за ответа на СВО

      Глава ВФП назвал число выполнивших олимпийский норматив российских пловцов

      Россиянам назвали правила поведения при встрече с бобрами

      В зоне СВО погиб спецназовец, осужденный за расстрел жителей Чечни. Он исчез до приговора и был в розыске 17 лет

      Захарова заявила о готовности России разгромить войска НАТО

      Бывший полицейский пообещал россиянину помощь в уклонении от СВО и обманул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше