Российские военные за сутки поразили 18 наблюдательных пунктов ВСУ
Военнослужащие группировки «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки уничтожили 18 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует ТАСС.
«Наша армия вела активную оборону левого берега Днепра и наносила точные удары по военным объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу», — заявил он.
По его словам, военнослужащие «Днепра» поразили подразделения ВСУ в районе Михайловки, Тягинки и Орехова. Также были потоплены четыре украинских военных лодки и сбиты 37 беспилотников над Херсонской областью.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры. По его словам, также были повреждены коммунальная инфраструктура, складские помещения и газопровод.