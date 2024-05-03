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12:08, 3 мая 2024Россия

Российские врачи потребовали освободить по делу о фейках педиатра из Москвы

В России врачи потребовали освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В России врачи потребовали освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра из Москвы Надежду Буянову. Открытое письмо в ее поддержку медики разместили в Telegram-канале, передает издание «Осторожно, новости».

Кроме того, врачи опубликовали обращение, в котором читают о деле коллеги стихотворение. В открытом письме в поддержку педиатра говорится, что преследование Буяновой «дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину».

Недавно уголовное дело против Буяновой поступило в Тушинский суд Москвы. В конце апреля женщину арестовали.

Изначально бывшему врачу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Далее, по версии следствия, женщина покинула Москву.

По версии обвинения, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, принимавшем участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военного, во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец — «законная цель для Украины». Педиатр эти обвинения отрицает.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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