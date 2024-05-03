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08:04, 3 мая 2024Силовые структуры

Российский военный избил полицейских и получил штраф

В Барнауле оштрафовали военного, ударившего полицейского и выкрутившего ему руку

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Барнаульский гарнизонный военный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей военнослужащего Евгения Волкова, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, пьяный мужчина осознавал, что правоохранитель приехал в составе патруля на место ДТП с участием Волкова. Однако он после требования покинуть место аварии и сесть в патрульное авто ударил сотрудника МВД кулаком в лицо, толкнул в грудь, схватил за руку и выкрутил ее в неестественное положение.

Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Иннокентия Могзоева за уклонение от службы и воровство телефонов.

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      Екатерина Кашурникова
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