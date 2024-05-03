Семерых российских полицейских обвинили в организации незаконной миграции

Семерым рязанским полицейским предъявили обвинение в организации миграции

В Рязанской области семерым российским полицейским предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Об этом в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, изначально в поле зрения ФСБ попала 64-летняя жительница села Рождествено Зари Князян. В ходе расследования удалось выйти на ее подельников, которые помогали ставить мигрантов на учет. Силовики установили семь полицейских, задействованных в преступной схеме.

Обвинение предъявлено четырем сотрудникам отдела «Скопинский», двоим — в отделе «Кораблинский», еще одна обвиняемая работала на должности замначальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.

25 апреля сообщалось, что в Московской области 14 гражданам, четверо из которых сотрудники полиции, предъявили обвинение в организации незаконной миграции, получении и даче взяток.