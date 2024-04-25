Четверо полицейских из Балашихи фиктивно поставили на учет 1,5 тысячи мигрантов

СК: четверых полицейских из Балашихи обвинили в организации незаконной миграции

В Московской области 14 гражданам, четверо из которых сотрудники полиции, предъявили обвинение в организации незаконной миграции, получении и даче взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января 2022 года по март 2023-го десять жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России «Балашихинское», двое ее подчиненных и стажер фиктивно поставили на миграционный учет 1,5 тысячи иностранцев. За это они получили более миллиона рублей. Обвиняемые также предоставили мигрантам фиктивные сертификаты о якобы владении русским языком, знаниями истории России и основ законодательства РФ и другие документы, необходимые для дальнейшей легализации иностранцев на территории России.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции»), части 6 статьи 290 («Получения взятки») и части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. Отмечается, что 12 задержанных помещены в СИЗО, а двое — под домашний арест.



Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов. Он отметил, что также важно ужесточить меры в отношении чиновников, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка.