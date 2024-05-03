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13:07, 3 мая 2024Россия

Шойгу назвал занятые Россией населенные пункты в зоне СВО за две недели

Шойгу: за две недели Россия взяла под контроль три населенных пункта в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За последние две недели российские войска взяли под контроль в зоне специальной военной операции (СВО) три населенных пункта. Их названия перечислил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах Донецкой народной республики (ДНР). По словам министра, российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей линии боевого соприкосновения.

Шойгу добавил, что всего с начала 2024 года Россия заняла 547 квадратных километров территорий вошедших в ее состав регионов.

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Ранее стало известно, что контроль над Бердычами позволит России продвинуться в сторону Новоселовки Первой и выйти к одной из ключевых линий обороны Украины — реке Волчья.

В свою очередь, главнокомандующий ВCУ Александр Сырский, комментируя отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, заявил, что ситуация на фронте обострилась. Он рассказал о напряженной ситуации в районе Часова Яра, а также в Запорожской и Херсонской областях и на купянском направлении.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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