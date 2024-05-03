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12:48, 3 мая 2024Россия

Шойгу сообщил о росте ежесуточных потерь ВСУ и назвал четырехзначную цифру

Шойгу: потери ВСУ возросли до тысячи человек в сутки

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли до тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, текст выступления которого на селекторном совещании опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram.

Причиной этого он назвал возросшее давление на украинское военно-политическое руководство со стороны США и их союзников, которые требуют от Киева не допустить развала обороны.

Несмотря на это, российские войска продолжают взламывать систему обороны противника, подчеркнул Шойгу. По его словам, с начала года армия России установила контроль над 547 квадратными километрами территории, относящейся к новым регионам России.

Ранее Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, на котором призвал повышать качество поставляемого в войска вооружения. Снабжение войск является условием поддержания заданных темпов наступления, отметил глава Минобороны.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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