Шойгу сообщил о росте ежесуточных потерь ВСУ и назвал четырехзначную цифру
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли до тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, текст выступления которого на селекторном совещании опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram.
Причиной этого он назвал возросшее давление на украинское военно-политическое руководство со стороны США и их союзников, которые требуют от Киева не допустить развала обороны.
Несмотря на это, российские войска продолжают взламывать систему обороны противника, подчеркнул Шойгу. По его словам, с начала года армия России установила контроль над 547 квадратными километрами территории, относящейся к новым регионам России.
Ранее Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, на котором призвал повышать качество поставляемого в войска вооружения. Снабжение войск является условием поддержания заданных темпов наступления, отметил глава Минобороны.