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13:01, 3 мая 2024Россия

Шойгу заявил о продолжении взятия под контроль российских территорий

Шойгу заявил, что ВС продолжат занимать под контроль российские территории
СюжетМинобороны:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вооруженные силы продолжат брать под контроль российские территории и освобождать их от неонацистов. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», — сказал он.

По его словам, такое отношение свидетельствует о стремлении киевских властей выслужиться перед западными странами, чтоб и дальше получать от них помощь.

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      Никита Абрамов
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