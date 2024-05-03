Шуфутинский объяснил забывание слов собственных песен

Шуфутинский объяснил, что забывает слова песен, потому что отвлекается

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил, почему иногда забывает слова собственных песен на концертах. Его цитирует «Пятый канал».

Артист отметил, что всегда признается, если забыл слова, и извиняется перед зрителями. «В это время музыка идет. Я потом догоняю текст. Ты можешь в момент пения задуматься о чем-то, задуматься и отвлечься. Потом вдруг ты возвращаешься в голове и думаешь: а где я сейчас пою?» — поделился он.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет. По словам заслуженного артиста РФ, его композиция, вышедшая в 1994 году, не подходила под репертуар того времени.