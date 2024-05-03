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15:44, 3 мая 2024Культура

Шуфутинский объяснил забывание слов собственных песен

Шуфутинский объяснил, что забывает слова песен, потому что отвлекается

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил, почему иногда забывает слова собственных песен на концертах. Его цитирует «Пятый канал».

Артист отметил, что всегда признается, если забыл слова, и извиняется перед зрителями. «В это время музыка идет. Я потом догоняю текст. Ты можешь в момент пения задуматься о чем-то, задуматься и отвлечься. Потом вдруг ты возвращаешься в голове и думаешь: а где я сейчас пою?» — поделился он.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет. По словам заслуженного артиста РФ, его композиция, вышедшая в 1994 году, не подходила под репертуар того времени.

ЖЗЛ
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