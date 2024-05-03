Стали известны подробности об агрессивном мужчине из метро с котом на поводке

Бросавший кота в людей на станции «ВДНХ» мужчина проездил с животным весь вечер

Стали известны подробности о задержанном на станции «ВДНХ» из-за агрессивного поведения мужчине с котом на поводке. Об этом сообщает внештатный автор «Ленты.ру».

Пассажира с котом на поводке поздно вечером 2 мая заметили две девушки — они ехали с ним в вагоне метро к станции «ВДНХ». Согласно их показаниям, за несколько минут до остановки мужчина стал вести себя странно, оскорблять людей и бросать на них животное. Когда одна из девушек сделала попытку помешать ему, он начал угрожать ей расправой.

Выяснилось, что он мог проездить с животным в метро весь вечер. Раньше тем же вечером мужчину видела в вагоне на станции «Тургеневская» внештатный автор «Ленты.ру». Это было около шести часов вечера.

По ее словам, мужчине несколько раз корректно сделали замечания из-за того, что кот сидел на сиденье без переноски и был явно напуган. «Ему было дико страшно, он то пригибался, то пытался забиться под бок девушки, которая сидела рядом. Потом его хозяин сел на это место. Мужчину пытались довольно корректно урезонить, но он был явно неадекватен и сначала издавал бессвязные звуки, а потом стал реветь матом», — сообщила корреспондентка.

Мужчину с котом задержали на «ВДНХ» поздним вечером. Девушки написали на него заявление в полицию и попросили отдать им животное, но правоохранители им отказали. «Они сказали, что ему могут просто как мелкое хулиганство дать пять суток, и все, все это время котик будет в отделе, а потом его могут ему отдать обратно [хозяину]», — поделились подробностями они.

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