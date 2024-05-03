Стилисты перечислили вечно модную одежду

Стилист Барретт назвала облегающее платье и белую рубашку вечно модными вещами

Стилисты Мишель Барретт, Элизабет Косич, Айра Лиза, Лесли Эверс и Скотт Либенберг перечислили вечно модную одежду. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Best Life.

В списке оказались облегающее платье, белая рубашка и джинсы прямого кроя. Вдобавок в перечень попала юбка А-силуэта длиной до колена. Барретт считает, что данная вещь подходит женщинам с любым типом фигуры.

Кроме того, свою актуальность, по мнению экспертов, никогда не утратят тренчи, бушлаты и кожаные пиджаки. «Кожаная куртка или жакет, считающаяся фирменным символом крутости, прошла путь от поколения рок-н-ролла до современных разработок в уличной моде», — заявила Лиза и посоветовала носить названный предмет гардероба с платьями с цветочным принтом, а также с белой футболкой и темными джинсами.

Среди прочего, специалисты отметили черное платье, кардиган и поло. Собеседники портала пояснили, что упомянутые вещи можно носить на официальных мероприятиях или в повседневной жизни.

В апреле россиянкам назвали самые модные джинсы. По словам стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой, популярными стали модели с высокой талией и широкими штанинами, поскольку они визуально удлиняют ноги и стройнят.