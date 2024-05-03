Стоимость услуг охранников в России взлетела после теракта в «Крокусе»

Mash: стоимость услуг элитных охранников в России увеличилась на 150 процентов

После теракта в «Крокус Сити Холле» спрос на услуги охранников и элитных телохранителей со спецподготовкой и военным опытом вырос как минимум в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собеседника из крупной охранной компании.

Отмечается, что вместе с резким ростом спроса взлетела и стоимость услуг охранников и элитных телохранителей. На фоне кадрового голода средние оклады профессионалов в этой сфере выросли на 150 процентов и в настоящее время составляют в среднем 150-500 тысяч рублей в зависимости от срока работы, объекта и назначения.

Кроме того, значительно изменились и требования заказчиков к такого рода специалистам. Сейчас от охранников и элитных телохранителей ждут аналитического склада ума, повышенную стрессоустойчивость в экстренных ситуациях, а также опыт боевых действий в опасных точках.

В то же время кадровый голод в этой сфере по-прежнему сохраняется — грамотные и подготовленные специалисты предпочитают заключать контракты с Минобороны (подразумевают выплаты от 200 тысяч рублей в месяц — прим. «Ленты.ру»), заключил собеседник.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта 2024 года перед выступлением группы «Пикник». Террористы открыли огонь по охранникам и посетителям мероприятия, после чего подожгли помещение и скрылись.

Позже главных исполнителей атаки арестовали в Брянской области. В числе задержанных оказались Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализода Саидакрами и Шамсидин Фаридуни. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.