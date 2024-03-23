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12:07, 23 марта 2024Силовые структуры

Российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых после теракта в «Крокусе»

СК: спецслужбы Брянской области задержали 4 подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Sergei Vedyashkin / Moscow News Agency / Reuters

В Брянской области сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны недалеко от границы с Украиной. Следователи уже приступили к работе с ними.

Ранее СК заявил о 93 людях, которые не выжили после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в красногорском «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По данным ФСБ, в результате нападения пострадали более ста человек.

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      Олеся Мицкевич
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