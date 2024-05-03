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16:23, 3 мая 2024Экономика

Страховщики заявили о проблемах с соблюдением потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: политика потолка цен на нефть из РФ становится все менее выполнимой
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Политика соблюдения потолка цен на российскую нефть становится все менее выполнимой. О проблемах заявили опрошенные Bloomberg страховщики.

Согласно принципам ограничения цен на российские энергоресурсы, компании стран «Большой семерки» (G7) не должны предоставлять суда или услуги страхования, если стоимость перевозимой нефти превышает 60 долларов за баррель. Фирмы, оказывающие услуги, должны получить письменные подтверждения о том, что закупки были совершены ниже установленного потолка.

Однако способа гарантировать подлинность свидетельств до сих пор нет — по данным Argus Media Group, в конце апреля нефть основного российского экспортного сорта Urals продавалась более чем на 10 долларов за баррель выше предельного уровня. При этом Россия стала меньше нуждаться в западных судах или услугах страхования за счет создания теневого флота (старых судов, принадлежащих постоянно меняющемуся списку компаний) и использования собственных танкеров.

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Обходить ограничения России помогают индийские компании, которые в обход западных поставщиков услуг предоставляют страховку судам. Кроме того, перевозчик «Совкомфлот» переименовал и перерегистрировал часть судов, чтобы исключить их из санкционных списков.

Еврокомиссия (ЕК) планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении российского теневого флота. Кроме того, ЕК намерена ввести ограничения против судов, доставляющих в Россию военную технику из Северной Кореи. Представители группы G7 с февраля ищут способы надавить на российский теневой флот, чтобы его суда либо исполняли требования потолка, либо попали под санкции.

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      Вячеслав Агапов
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