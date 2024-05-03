«Страна.ua»: украинские дальнобойщики потребовали бронь от мобилизации

Украинские дальнобойщики создали петицию с призывом дать им бронь от мобилизации, передает издание «Страна.ua»

«Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки», — говорится в созданной 3 апреля петиции.

Ранее Министерство спорта Украины включило футболистов пяти клубов в перечень освобожденных от мобилизации. По информации источника, бронь получили игроки киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепра-1», «Оболони» и «Кривбасса». Отмечается, что команды получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Помимо этого, бронь получили работники предприятия «Передвижной цирк Украины» — приказом Минкульта Украины оно было признано критически важным.