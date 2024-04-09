Футболисты пяти украинских клубов получили бронь от мобилизации

Футболисты украинских «Динамо» и «Шахтера» получили бронь от мобилизации

Министерство спорта Украины включило футболистов пяти клубов в перечень освобожденных от мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По информации источника, бронь получили игроки киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепра-1», «Оболони» и «Кривбасса». Отмечается, что команды получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Приказ датирован 27 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных. Согласно документу, в список будут вноситься данные мужчин и женщин от 18 до 60 лет.

В ноябре 2023 года «Лига» сообщила, что 309 спортсменов и тренеров, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года, не вернулись в страну. Число бежавших атлетов и специалистов составило 3,41 процента от количества всех, кто выезжал с Украины для представления страны на международных соревнованиях и сборов.