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20:40, 22 ноября 2023Спорт

Названо число бежавших с Украины спортсменов после февраля 2022 года

309 спортсменов и тренеров не вернулись на Украину после 24 февраля 2022 года

Фото: Thomas Peter / Reuters

309 спортсменов и тренеров, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года, не вернулись в страну. Такое число назвала «Лига».

По информации издания, число бежавших атлетов и специалистов составляет 3,41 процента от количества всех, кто выезжал с Украины для представления страны на международных соревнованиях и сборов. Министерство спорта страны угрожает тем, кто не вернется в установленные сроки, исключением из состава сборной Украины и лишением званий.

14 ноября капитан сборной Украины по уличной рыбалке Данил Лясов сообщил, что член команды Артур Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. По его словам, спортсмен сбежал, когда все спали.

Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько в начале октября этого года сбежал в Россию. Сообщалось, что 19-летний спортсмен исчез в неизвестном направлении после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.

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      Алексей Гусев
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