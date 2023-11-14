Украинский рыбак сбежал с чемпионата мира из-за повесток на родине

Украинский рыбак Билан сбежал с чемпионата мира в Италии из-за двух повесток

Член сборной Украины Артур Билан сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на пост капитана украинской команды Даниила Лясова в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лясов опубликовал скриншот переписки с Биланом, который покинул расположение команды перед возвращением с соревнований на родину. «Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе. И у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу и не слышать взрывов», — объяснил свой поступок Билан, добавив, что ему уже пришло две повестки.

Билан — чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега.

13 октября стало известно, что украинский футболист Александр Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Сообщалось, что родившийся в Горловке (ДНР) футболист мог покинуть расположение команды из-за пророссийской позиции, приводившей к конфликтам с одноклубниками.