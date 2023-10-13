Стали известны подробности побега украинского футболиста «Шахтера» в Россию

Sport.ua: Распутько покинул украинский «Шахтер» из-за пророссийских взглядов

Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько мог бежать в Россию из-за политических взглядов. Подробности произошедшего сообщает Sport.ua.

Как стало известно источнику, 19-летний спортсмен, родившийся в Горловке (ДНР), мог покинуть расположение команды из-за пророссийской позиции, из-за которой у него были конфликты с одноклубниками. Отмечается, что ему могли помочь организовать перелет в Россию через Турцию.

По другой версии, причиной побега стало нежелание Распутько продлевать контракт с «Шахтером». По данным источника, футболист был недоволен зарплатой, но не смог договориться с руководством об улучшении условий соглашения.

Ранее 13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Сообщалось, что спортсмен попросил политическое убежище в России.