В Британии раскрыли смысл слов Макрона об отправке военных на Украину

Меркурис: заявления Макрона об отправке войск на Украину говорят о панике

Заявления французского президента Эммануэля Макрона об условиях отправки бойцов на Украину говорят о панике западных политиков. На это указал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога по поводу того, что события развиваются не в том направлении, в котором ожидалось», — отметил он.

По словам Меркуриса, украинские союзники рассчитывали, что новый пакет помощи США позволит ВСУ противостоять российскому наступлению как минимум до конца этого года. Но на Западе уже начали понимать, что этого может не произойти, объяснил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что «сегодня надежный предвестник паники — это Макрон», и уточнил, что французский лидер предоставил еще одно тому доказательство.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что многие страны Европейского союза приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину.