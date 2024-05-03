В Европе призвали Грузию не упустить исторический шанс

Глава Евросовета призвал Грузию не упустить исторический шанс на вступление в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Грузию не упустить исторический шанс на вступление в ЕС. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Мишель рассказал, что в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе он выразил поддержку протестующим против закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что призыв граждан страны к созданию открытого демократического и плюралистичного общества должен быть услышан.

«Будущее Грузии должно быть с ЕС. Не упустите этот исторический шанс», — говорится в сообщении главы Евросовета.

1 мая парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах во втором чтении. После этого в стране начались протесты.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман заявил, что закон об иноагентах неприемлем и станет препятствием на пути Грузии к членству в ЕС.