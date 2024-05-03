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14:55, 3 мая 2024Россия

В Госдуме одобрили поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

В ГД одобрили поправки о запрете кандидатам-иноагентам участвовать в выборах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о запрете кандидатам-иноагентам участвовать в выборах. Это следует из данных, размещенных в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно тексту поправок, кандидат к моменту подачи документов для регистрации обязан предоставить сведения о прекращении статуса иноагента. Действие новой нормы в случае ее принятия будет распространяться на выборы как в государственные, так и в региональные органы власти.

Помимо этого, 6 мая Госдума может рассмотреть еще один законопроект, который запрещает иноагентам быть наблюдателями на выборах.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обратился в суд с просьбой снять с него статус иноагента, присвоенный ему в сентябре 2022 года. В Госдуме на это ответили, что Галкин «не наш человек» в связи с его позицией относительно спецоперации, и выступили против снятия с артиста статуса иноагента.

ЖЗЛ
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