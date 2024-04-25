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19:54, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Максим Галкин снова пытается снять с себя статус иноагента. Власти обвиняют его в получении денег из Украины

Юморист Максим Галкин подал жалобу в суд из-за отказа снять статус иноагента

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва» 

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) снова пытается снять с себя статус иностранного агента. Из-за отказа убрать его из реестра он подал в суд кассационную жалобу.

Министерство юстиции России включило комика в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Галкин не считает себя иноагентом

«Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом», — высказался он после включения в реестр.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва» 

По словам знаменитости, дело в том, что была организована беспрецедентная кампания по очернению его имени. При этом он утверждал, что не готов исключить политическую сатиру из своего репертуара, поскольку это его особенность.

Юморист неоднократно пытался обжаловать решение суда

В мае 2023 года юморист подал иск на Минюст в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента. Однако в начале июня суд отказал ему в удовлетворении заявления.

12 марта текущего года Мосгорсуд признал законным внесение телеведущего в реестр иностранных агентов. Галкину отказали, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — было сказано в сообщении.

25 апреля стало известно, что артист снова обратился в суд. На этот раз он подал кассационную жалобу.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала очередное обращение Галкина суд в попытке добиться исключения из реестра иностранных агентов. «Все заявления, которые он делал в Израиле и по поводу специальной военной операции и поддержке Украины, и по поводу России, говорят о том, что он не наш человек», — заявила она.

По словам Драпенко, ему следует жить там, где он сейчас находится. Депутат предположила, что он добивается снятия статуса иноагента не для возвращения доброго имени, а для возвращения своего имущества.

Галкин рассказывал о судьбе своего замка в подмосковной деревне Грязь. Он отметил, что там поселились жильцы, которые выращивают на приусадебном участке помидоры, огурцы, лук и остальные овощи и фрукты. Особняк в надежных руках, утверждал он.

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      Александра Д Борисова
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