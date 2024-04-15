Алле Пугачевой — 75 лет. Новая песня, критика россиян и никаких гостей: как прошел юбилей звезды?

Алла Пугачева отметила 75-летие выходом новой песни «Я плачу»

Советской и российской певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Из-за обстрелов Израиля Ираном артистке пришлось встретить юбилей в одиночестве, но она отметила его выходом новой песни «Я плачу».

Певица осталась одна в день рождения

Пугачева планировала отпраздновать свой 75-летний юбилей в кругу друзей, однако, по данным «Комсомольской правды» (КП), осталась в одиночестве на фоне атаки Ирана по Израилю — никто из гостей не смог прибыть на празднество из-за прерванного накануне авиасообщения.

Также утверждается, что рядом с Примадонной не присутствует и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом). «Сам он сейчас не находится в Израиле», — заявили собеседники издания.

Орбакайте публично обратилась к матери

Певица Кристина Орбакайте публично поздравила мать с днем рождения. Исполнительница хита «Перелетная птица» обратилась к имениннице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Алла будет петь... С днем рождения, мама Кристина Орбакайте российская певица

В посте Орбакайте поделилась архивными кадрами совместных выступлений с матерью. Артистка закрыла комментарии к публикации. Ранее российские концерты дочери Пугачевой отменялись, как считается, из-за высказываний Примадонны на тему СВО на Украине.

Пугачева выпустила новую песню накануне своего юбилея

Накануне своего 75-летнего юбилея Пугачева выпустила песню о любви «Я плачу». Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею. Тогда Примадонна не смогла выступить с ним, исполнив композицию, из-за болезни.

Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь Алла Пугачева в песне «Я плачу»

Директор артистки Елена Чупракова подчеркнула, что трек доступен на всех музыкальных платформах.

Пугачевой угрожали включением в реестр иноагентов к юбилею

В конце марта глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом. Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что артистка может попасть в соответствующий реестр к своему юбилею.

При этом в конце марта депутат Госдумы Сергей Соловьев отмечал, что пока рано говорить о сроках принятия решения по вопросу. «Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», — заявлял он.

В 2024 году вышел первый альбом Пугачевой за 16 лет

Пугачева ушла со сцены 2010 году и с тех пор участвовала только в телевизионных программах и творческих вечерах. За свою карьеру исполнительница выпустила 17 сольных пластинок, общее количество проданных альбомов артистки превысило 250 миллионов.

В марте 2022 года певица с супругом покинули Россию после начала специальной военной операции.

4 марта 2024 года Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», куда вошли аудиозаписи с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. Кроме того, в сети появилась первая песня артистки за пять лет, которая вызвала бурную реакцию ее коллег по сцене и слушателей.

Пугачева входила в число 100 самых влиятельных женщин мира

Артистка родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Популярность к ней пришла в 70-х годах после победы в музыкальном конкурсе «Золотой Орфей», где она выступила с песней «Арлекино». После этого исполнительница начала гастролировать по Советскому Союзу и появляться на телевидении.

Певица успела получить и международное признание. В 1980-х после гастролей Пугачевой по городам Америки журнал Billboard поставил ее в один ряд с Элвисом Пресли и Майклом Джексоном, а в 2022-м артистка вошла в список 100 самых влиятельных женщин в мире.

Она является обладательницей звания «Народный артист СССР», ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократным лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Песня года».