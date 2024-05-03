В Иркутской области задержали натравившего ротвейлера на девочку россиянина

В Тайшете россиянин натравил собаку на полуторагодовалую девочку и избил ее мать

В Иркутской области задержан россиянин, натравивший ротвейлера на полуторагодовалую девочку. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, ЧП произошло в городе Тайшет на Пионерской улице. 35-летняя женщина привела дочку к другу на домашнее застолье. В ходе общего веселья у гостьи произошел конфликт с хозяином, закончившийся дракой. Гостья поспешила покинуть помещение — вывела дочь на веранду и стала вызывать такси, но хозяин выскочил следом и натравил на девочку ротвейлера, а сам бросился избивать ее мать.

Россиянке с дочкой удалось спастись лишь благодаря быстро подъехавшему таксисту, в салоне автомобиля которого они нашли укрытие. У ребенка множественные раны лица и шеи, агрессивного пса усыпили, в отношении хозяина животного завели дело о покушении на малолетнюю.

Ранее сообщалось, что россиянка ударила ножом сломавшего стиральную машину сожителя.

